В Якутии зажгли первую новогоднюю елку страны

1 декабря на главной площади Якутии засверкала разноцветными огнями Главная Елка Якутии .

По доброй традиции в торжественном мероприятии приняли участие Всероссийский Дед Мороз с Великого Устюга, Повелитель зимней стужи Чысхаан и Красавица Зима.

От имени руководства республики заместитель Председателя Правительства республики Ольга Балабкина поприветствовала всех участников мероприятия и пожелала всем якутянам и гостям самого зимнего фестиваля страны исполнения их желаний и мечтаний: «Сегодня мы зажигаем первую Елку в стране и загадываем желания глядя на ее огни, хочу пожелать всем якутяням и гостям нашего праздника здоровья, удачи и хорошего новогоднего настроения!»

Участниками красочного мероприятия стали жители и гости республики, прибывшие на Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» из разных регионов страны и зарубежных стран. Настоящее новогоднее настроение почувствовали гости, журналисты, блогеры, представители индустрии туризма и гостеприимства. Через час после зажжения Главной елки республики яркими праздничными украшениями будут гореть елки во всех 36 -ти муниципальных образованиях Якутии, символизируя старт новогоднего шествия по всей стране.

Сегодня же Дед Мороз из Великого Устюга примет символ холода у Повелителя зимней стужи Чысхана, чтобы доставить его во все регионы России.