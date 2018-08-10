В Якутии займутся производством осетров

В Якутии через три года планируют вырастить и отдать на продажу около пяти тонн искусственно выращенных осетров. Всю работу берет на себя осетровый цех рыбоводного завода в поселке Чернышевский, сообщили ЯСИА в ГоскомАрктике Якутии.

Как ЯСИА пояснил заместитель руководителя отдела по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса ГоскомАрктики Якутии Прокопий Кириллин, в Якутии это будет первый опыт выращивания рыбы до товарного размера в искусственных условиях.

«Рыба, выращенная в таких условиях, как правило, дешевле. Цена на продукцию будет зависеть от себестоимости и объемов выращивания. Надеемся, что для населения она будет доступной. Вкус этих осетров ничем не отличается от выращенных в естественных условиях», — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в поселке Чернышевский Мирнинского района на базе рыбоводного завода полным ходом идет монтаж рыбоводного оборудования осетрового цеха. В ведомстве уточнили, что цех планируется запустить уже в сентябре.

Первое потомство планируется получить уже в конце июня 2019 года в количестве 50 тысяч штук личинок. Затем они будут выпущены в среднее течение реки Лены и проданы начинающим рыбоводам и недропользователям, которые тем самым возмещают ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

«Продажа осетров населению – не конечная цель, которую преследует ГоскомАрктики. Ведомство, прежде всего, намерено восстановить естественные запасы осетра республики. В республике действуют множество недропользователей, нарушающих естественную среду обитания рыбы. Поэтому товарное рыбоводство — это важная отрасль с точки зрения охраны природы и обеспечения продовольственной безопасности населения», — подчеркнул замруководителя отдела ГоскомАрктики.

Как сообщил Кириллин, с 2015 года завод намного улучшил финансовое состояние, ежегодно завод выпускает 25 млн личинок пеляди и ряпушки в водные объекты республики. Отметим, в 2015 году завод находился на стадии ликвидации для дальнейшей передачи федеральную собственность, но вскоре она была приостановлена и деятельность завода возобновлена.