В Якутии завершился праймериз «Единой России»

9 апреля в 33 муниципальных районах прошло предварительное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления, планируемые в сентябре текущего года.

На 20:00 все счетные комиссии закрылись. По предварительным данным в голосовании приняли участие более 70 тысяч выборщиков.

Члены комиссий ведут подсчет голосов. Полная картина по итогам предварительного голосования в органы местного самоуправления будет известна только завтра, 10 апреля. По явке на 20:00 часов:

Абыйский улус — 264 (11,94%), Алданский улус – 94 (16,21%), Аллаиховский улус – 52 (26,53%), Амгинский улус – 2 404 (33,48%), Анабарский улус – 448 (21,85%), Булунский улус – 1 148 (20,15%), Верхневилюйский улус — 3 563 (32,32%), Верхнеколымский улус – 268 (12,00%), Верхоянский улус — 3 611 (44,53%), Вилюйский улус – 4 027 (23,25%), Горный улус – 1 033 (52,73%), Жиганский улус – 835 (25,88%), Кобяйский улус — 2 232 (27,82%), Ленский район — 2 843 (10,58%), Мегино-Кангаласский – 7 384 (30,99%), Мирнинский район — 5 351 (10, 52%), Момский улус – 650 (23,561%), Намский улус – 2 187 (16,30%), Нерюнгринский район — 3 589 (7,25%), Нижнеколымский район — 60 (13,04%), Нюрбинский район – 4 301 (23,94%), Оймяконский улус – 1 040 (13,89%), Олекминский улус – 2 008 (11,80%), Оленекский улус – 555 (23,92%), Среднеколымский улус — 1 540 (26,52%), Сунтарский улус — 2 349 (43,78%), Томпонский улус — 2 888 (30,44%), Усть-Алданский улус — 4 144 (33,98%), Усть-Майский улус – 947 (17,21%), Усть-Янский улус – 1 041 (22,41%), Хангаласский улус – 3 078 (21,53%), Чурапчинский улус — 4 119 (30,82%).

Отметим, что не во всех районах предварительное голосование проводилось на уровне районов. В большинстве районах предварительное голосование было только на уровне глав и депутатов наслегов.

По итогам предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборы глав районов лидерами рейтингового голосования оказались: Владимир ПОСКАЧИН (Верхневилюйский), Василий ЛУКИН (Вилюйский), Гаврил ЧИРИКОВ (Верхоянский), Николай СТАРОСТИН (Мегино-Кангаласский), Леонид КИМ (Нюрбинский), Михаил ЗАХАРОВ (Оймяконский), Евгений СЛЕПЦОВ (Среднеколымский), Яков СТЕПАНОВ (Томпонский).

Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр НОГОВИЦЫН:

— На предварительное голосование в Якутии явка составила 19,86% от общего числа избирателей в 33 районах республики, что в количественном показателе равняется 70143 человека. На все участки голосования был свободный доступ для наблюдателей, что еще раз подчеркивает открытость и прозрачность процедуры.

Сейчас счетные комиссии подсчитывают результаты, но уже можно отметить, что в Якутии обошлось без нарушений в процессе голосования. Для регионального отделения партии это был уникальный опыт, мы подняли свой профессиональный уровень. Подсчет результатов займет некоторое время, связано это с большими территориями и рейтинговым голосованием, когда выборщик мог проголосовать за нескольких кандидатов. Все муниципальные результаты должны быть сведены в единую базу данных. Спасибо всем, кто проголосовал в этот день и поддержал родную республику в определении будущего состава органов местного самоуправления.

Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»