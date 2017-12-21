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21 декабря 2017, 10:45
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В Якутии завершилось грандиозное строительство объектов цифрового наземного телерадиовещания

20 ДЕКАБРЯ глава Якутии Егор Борисов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин и первый заместитель генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олег Адамов торжественно запустили объекты цифрового наземного телерадиовещания на территории Республики Саха (Якутия).

Запуск всех 211 объектов в Якутии ознаменовал завершение реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» на территории РС(Я), целью которой являлось строительство инфраструктуры цифрового вещания во всех регионах страны. По итогам выполнения ФЦП по всей стране охват населения цифровым телевидением и радиовещанием будет составлять более 98%.

Завершение программы в Якутии Егор Борисов назвал важным событием в истории республики. «Охватить огромную территорию Якутии качественным, устойчивым цифровым телевидением было сложно», – сказал Ил Дархан. Но, благодаря политике руководства страны, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на цифровизацию всей страны, совместной работе органов власти республики с федеральными структурами и подрядчиками, в Якутии успешно реализована масштабная федеральная целевая программа.

Егор Борисов с удовлетворением отметил, что в последнее время положительных поводов для открытия различных объектов федерального значения в Якутии становится больше.

«Месяц назад мы открыли исторический парк «Россия – Моя История», на территории которого проводится сегодняшнее масштабное мероприятие. Недавно ввели в эксплуатацию Якутскую ГРЭС-2 – крупный объект электроэнергетики. На днях по поручению Президента РФ откроется большой Перинатальный центр, будут введены в строй и другие объекты. Всё это показывает, что республика развивается», – констатировал Ил Дархан.

Егор Борисов сообщил, что республика ставит перед федеральным центром вопрос реализации аналогичной программы на республиканском уровне. Глава заверил, что Якутия намерена перейти на абсолютно новые высокие технологии, видит свою цель во внедрении цифровой экономики.

«Выражаю благодарность своему народу, который идёт навстречу новым веяниям. Проведённые в Москве Дни Якутии показали, что молодое поколение республики не боится нового, смело формирует идеи, разрабатывает проекты», – сделал вывод Егор Афанасьевич.

От имени жителей республики глава выразил благодарность всем причастным за успешную реализацию проекта на территории РС(Я) и пожелал успехов в работе.

Строительство объектов цифрового наземного телерадиовещания велось во всех районах Якутии. Генеральными подрядчиками по строительству инфраструктуры в республике были определены компании «ТрансТелеКом» и Научно-исследовательский институт радио. К реализации проекта были привлечены сотни высококвалифицированных специалистов со всей России.

Работа в Якутии стала настоящим вызовом для генеральных подрядчиков программы. Строительство потребовало не только высокого профессионализма, но и мужества. Бригады и многотонная техника, антенно-мачтовые сооружения перебрасывались до отдалённых труднодоступных населённых пунктов по земле, по воде и доставлялись по воздуху, несмотря на суровые климатические условия. Бурение скважин осуществлялось в условиях вечной мерзлоты, скальных грунтов и болотистой местности.

«Это самая большая в мире программа подобного рода, ни в одной стране нет и не было. 211 станций цифрового телерадиовещания в одном регионе – такой масштабной стройки по созданию эфирного цифрового вещания не было ни в одном субъекте РФ. Это невозможно было бы сделать без поддержи властей республики, без слаженной работы заказчиков и подрядчиков-исполнителей, без самоотверженного труда людей, которые работали непосредственно на объектах», – подчеркнул заместитель   министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Построить вышку высотой 55 метров при температуре воздуха -55°С сродни подвигу, выразил уверенность замминистра.

По его словам, несмотря на уменьшение финансирования, все объекты были построены в том виде, в котором были запланированы, их стало даже больше. «Благодаря этому, жители республики получат хорошее качественное телевидение, а значит, новое качество жизни», – убеждён Волин.

Первый заместитель генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олег Адамов сообщил, что население Якутии получило возможность смотреть десять каналов, со следующего года – 20 каналов. Проект и с логистической, и со строительной, и с климатической стороны был самым сложным, поэтому Адамов также выделили роль главы региона Егора Борисова в реализации федеральной целевой программы. «Все совершили героический и исторический труд», – заметил он.

Президент Компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов добавил, что до некоторых дальних населённых пунктов маршрут по доставке необходимого оборудования и материалов достигал 3 тысяч км. Кроме того, строителям приходилось работать на объектах при температуре – 50°С и ниже. «У нас останавливалась техника, не могли работать краны, а люди продолжали работать даже в таких погодных условиях», – рассказал он.

Генеральный директор Научно-исследовательского института радио Валерий Бутенко не сомневается, что Якутия получила полезную инфраструктуру. «Цифровое телерадиовещание – это новые возможности, это новое качество. Внедрение цифрового телевидения является одним из важных элементов и локомотивом цифровой экономики», – заметил он.

Слова благодарности за возможность пользоваться благами цифрового вещания произнесли главы и жители арктического Тикси, Полюса холода – Оймякона и села Саскылаха.

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Источник: egorborisov.ru. Фото Марии Васильевой (ЯСИА)
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