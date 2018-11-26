В Якутии завершаются сроки охоты на копытных животных

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) извещает охотников о том, что 15 декабря 2018 года завершаются сроки охоты на лося, благородного оленя, косули сибирской и дикого северного оленя таежной популяции.

При этом в этом году сроки охоты на благородного оленя, дикого северного оленя, косулю, лося ограничены в следующих районах: Амгинский улус – с 1 октября по 20 ноября; Горный улус – с 1 октября по 1 декабря; Намский улус – с 1 октября по 15 ноября; Хангаласский улус – с 1 октября по 10 ноября.

Напоминаем о необходимости, в течение 10 дней после окончания срока действия разрешения, осуществления возврата разрешения на добычу охотничьих ресурсов по месту их выдачи. За нарушение сроков возврата разрешений предусмотрена административная ответственность по ч.1ст.8.37 КоАП РФ.