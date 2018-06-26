В Якутии завершается оформление документов на получение федеральных средств пострадавшим от паводка

Сегодня в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) состоялось совещание с участием заместителя руководителя Департамента оперативного управления МЧС России (г. Москва) Александра Молчанова, представителей ГУ МЧС России по РС(Я), заинтересованных министерств и ведомств.

Как было отмечено на совещании, все обосновывающие материалы по ущербу подготовлены и направлены для рассмотрения в ГУ МЧС России. Но, на сегодня возникли определенные замечания по документам, в этой связи в Якутск приехала рабочая группа для оказания методической помощи в оформлении документов.

«Мы с вами должны рассмотреть и обсудить каждый документ и в кратчайшие сроки довести его до логического завершения. Это прямое поручение Президента России. Сделаем все возможное, чтобы пострадавшим от паводка была оказана соответствующая федеральная помощь», — сказал Александр Молчанов.

Напомним, 20 июня в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны МЧС России было поручено наладить работу по выплатам пострадавшим от паводка должным образом, в том числе в части взаимодействия с региональными властями.

Также представителю федерального органадоложили о последствиях весеннего паводка и пожарной обстановке в республике.