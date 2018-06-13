В Якутии завели дело на уклониста

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя села Усть-Янск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

По данным следствия, юноша состоял на учете призывных ресурсов военного комиссариата Усть-Янского района и подлежал призыву на военную службу. По результатам медицинского освидетельствования он признан годным к военной службе, в связи с чем ему была вручена повестка о явке в военкомат.

Однако молодой человек без уважительных причин уклонился от явки на заседание призывной комиссии в указанный срок, позже мотивировав свое решение нежеланием тратить время на прохождение военной службы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает, что согласно п. 4 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», уклонением от военной службы признаётся неявка без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

При наличии судимости за данное преступление ни сам юноша, ни его близкие родственники не смогут работать в некоторых государственных структурах, так как наличие судимости является препятствием для поступления на службу в правоохранительные органы и органы государственной власти.