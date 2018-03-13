В Якутии зарегистрировано 18 участников праймериза «Единой России»

12 марта Якутский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) зарегистрировал 18 участников.

Процедуру регистрации прошли:

— Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», народный депутат РС(Я) Александр Ноговицын –по Кобяйско-Верхоянскому одномандатному округу №28;

— Исполнительный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Александр Смирнов — по списку на территории Кобяйско-Верхоянского округа №28;

— Советник генерального директора исполнительной дирекции ОАО «Сахатранснефтегаз», президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Владимир Членов — по списку на территории Центрального округа №4;

— народный депутат, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления Василий Местников – по Колымо-Индигирскому одномандатному округу №34;

— народный депутат, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике Дмитрий Саввин — по Таттинско-Томпонскому одномандатному округу № 32;

— декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова Петр Гоголев — по Университетскому одномандатному округу №3;

— старший референт постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Семен Григорьев — по Колымо-Индигирскому одномандатному округу №34.

— директор Открытого акционерного общества «Телен» Прокопий Рахлеев — по Таттинско-Томпонскому одномандатному округу №32;

— заместитель генерального директора ООО «Строительный рынок», депутат Якутской городской думы Иван Данилов – по Гагаринскому одномандатному округу №8;

— народный депутат, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева — по Нюрбинскому одномандатному округу №11;

— пенсионер Василий Винокуров — по Заложному одномандатному округу №1;

— заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Акимов — по списку на территории Сунтарского округа №13;

— директор МАОУ «Саха политехнический лицей» Надежда Тимофеева – по списку на территории Сайсарского округа №2;

— директор ООО «Янзолото» Иван Ребров – по Арктическому одномандатному округу №35;

— генеральный директор Акционерного общества «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» Петр Алексеев — по списку на территории Хангаласского округа №25;

— генеральный директор АО «Региональная страховая компания «Стерх», народный депутат, президент РОО «Федерация спортивной борьбы РС(Я)» Семен Березин – по списку на территории по Сунтарского округа №13;

— управляющий директор ООО «Востокцемент», член регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алиш Забид оглы Мамедов — по Хангаласскому одномандатному округу №25;

— заведующий сектором по работе с общественными объединениями управления студенческим развитием Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, народный депутат Александр Сусоев — по списку на территории Университетского округа №3;

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/DMFD6

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Информация для участников ПГ в ОМСУ http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-omsu/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.