В Якутии зарегистрировано 178 случаев укуса клещами

В Якутии зарегистрировано 178 случаев укуса людей клещами. Данные на 13 июля привело республиканское управление Роспотребнадзора.

«Случаи зарегистрированы в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском, Горном, Сунтарском, Хангаласском, Усть-Алданском районах и г. Якутске. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована», — говорится в сообщении.

Акарицидная обработка проведена на территории 52,746 га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений 31,015 га.

В республике, добавили в Роспотребнадзоре, от клещевого вирусного энцефалита привито 6749 человек, в том числе 1521 ребенок.

В случае присасывания клеща обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.