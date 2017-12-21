В Якутии запустили одну из крупнейших цифровых телесетей страны

Официальный запуск цифрового телерадиовещания в Якутии состоялся вчера в городе Якутске. В торжественном мероприятии приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, первый заместитель генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олег Адамов, президент Компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов и генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» Валерий Бутенко.

В зоне вещания 211 построенных объектов цифрового телерадиовещания находятся 390 населенных пунктов Якутии, в которых проживает 95% якутян. Сегодня в этих поселениях люди получили возможность бесплатно смотреть 10 самых популярных федеральных каналов в цифровом качестве, в Якутске и Мирный – 20 телеканалов. Таким образом, 5% населения республики остаются не охвачены цифровым телерадиовещанием. В этой связи министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов сообщил журналистам, что сейчас при содействии Минкомсвязи ведутся переговоры со спутниковыми операторами, такими как «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» о предоставлении преференций жителям поселений, не охваченных цифровым телерадиовещанием в рамках федеральной программы, в части продажи оборудования и бесплатной трансляции 21 телеканала, в том числе регионального.

«Когда переговоры будут завершены и подписаны соответствующие соглашения, мы обязательно доведем эту информацию до всех жителей», — заверил журналистов глава Минсвязи республики.

«Сегодня в республике создана активная конкурентная среда среди операторов спутникового телевидения, — добавил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. –Чуть более года назад услуги спутниковой связи в республике предоставлял всего один оператор, у которого были достаточно высокие расценки. Сегодня же на территории республики работает четыре спутниковых оператора. В результате только за этот год расценки на пользование спутниковым телевидением уже уменьшились в шесть раз».

Как подчеркнул Президент Компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов, все 150 объектов цифрового телерадиовещания, возведенные компанией в республике, были по-своему уникальны:

«Основная сложность была в транспортной логистике, поскольку приходилось доставлять оборудование за три тысячи километров от центра управления проектом и основного логистического хаба в Якутске. Учитывая суровые климатические условия, наличие вечной мерзлоты и расстояний, успешное завершение строительства стала одной из крупнейших масштабных задач, которую выполняла компания».

По сообщению первого заместителя генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олега Адамова, цифровая телесеть, построенная в Якутии является одной из крупнейших в России.

Напомним, 25 сентября этого года Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов провел рабочее совещание, посвященное реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 гг.» на территории республики, на котором дал ряд поручений, обеспечивших тесное взаимодействие подрядчиков с федеральными структурами, муниципальными образованиями и хозяйствующих субъектов.