В Якутии начинается замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации 

Проект кредитования ускоренной замены лифтового оборудования в жилищном фонде Российской Федерации определен Минстроем России в качестве приоритетного ведомственного проекта развития. Об этом 12 апреля в рамках итогового заседания Общественного совета при Минстрое России сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.

Как отметил замминистра, важным направлением совместной деятельности Общественного совета и Минстроя России стала работа по снижению уровня износа лифтового парка жилищного фонда. Профессиональная инициатива Общественного совета, поддержка Минстроя России, государственного АКБ «Российский Капитал» и Свердловской области (пилотный проект) позволили в 2016 году разработать и запустить масштабный проект кредитования ускоренной замены лифтов в жилищных фондах субъектов РФ в рамках региональных программ капитального ремонта.

Напомним, что Якутия включена в данный пилотный проект. Леонид Шибаев – генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия), комментируя, итоговое заседание отметил: «В 2016 году была проведена огромная работа по включению республики в пилотный проект, в данный проект включены 10 субъектов Российской Федерации. По условиям пилотного проекта лифты должны быть поставлены и смонтированы в 2017 году. Оплата за поставленные лифты будет осуществляться на условиях рассрочки платежа в течение трех лет. Необходимый объем средств для замены устаревших лифтов составит порядка 342 млн. рублей. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов уже провел аукционы по подготовке проектно-сметной документации, в данное время идет приемка и в ближайшие дни будет объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работы. В рамках пилотного проекта в Нерюнгри будет заменено 144 лифта, в Мирном – 10 лифтов. Хочу отметить активное участие муниципалитетов в подготовке и сборе информации по износу лифтов и лифтового оборудования, также муниципалитеты будут частично софинансировать замену лифтов. Управляющие компания, в управлении которых находятся дома, в которых будет проводиться замена лифта, вплотную отработали с проектировщиками. Все работы по замене лифтового оборудования и лифтов начнутся на территории республики предварительно в июне».