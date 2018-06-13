В Якутии закреплен правовой статус тренеров, осуществляющих спортивную подготовку

На тридцать седьмом (очередном) пленарном заседании Ил Тумэна представлен проект закона РС (Я), призванный на законодательном уровне закреплять правовой статус и обеспечить социальную защиту тренера.

Как отметил министр спорта Якутии Георгий Балакшин, в настоящее время минимальные социальные гарантии и компенсации тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, законодательно не закреплены как на федеральном, так и на региональном уровне.

Представленный проект закона РС(Я) призван восполнить пробел законодательства, не отрегулированный федеральным и республиканским законодательствами, сказал министр.

Он подчеркнул, что согласно законопроекту исполнительные органы госвласти в области физической культуры и спорта получат право на проведение государственной аккредитации организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории республики. А также аттестацию тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Помимо этого, на законодательном уровне будет закреплен правовой статус и обеспечена социальная защита тренера, осуществляющего спортивную подготовку в государственном или муниципальном учреждении.

Законодательная инициатива правительства республики была поддержана депутатами и принята в окончательном чтении.