В Якутии загорелся жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 сентября 2018 г. в 06.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Дачная в с.Табага г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена завалинка , и стена дома. Общая площадь 3 кв.м.Причина, виновник, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!