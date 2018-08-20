В Якутии загорелся мост

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 августа 2018 г. в 19.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бревенчатого моста на ул. 1-го мая в п. Якокут Алданского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, горела опора моста. В результате пожара опора повреждена на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен мост.

19 августа 2018 г. в 21.59. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кочнева с. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут с момента поступления вызова, в квартире горела кухня. В результате пожара кухня повреждена на площади 12 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.