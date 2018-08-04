В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03 августа 2018 г. в 04.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хквартирный жилой дом на улице Якутская в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горела кровля и две веранды. В результате пожара огнем повреждена кровля на всей площади 48 кв.м., две веранды на площади 44 кв.м. Общая площадь 92 кв.м. Спасен 2-хквартирный жилой дом и имущество граждан. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!