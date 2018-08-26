В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 августа 2018 г. в 15.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом на улице Таежная п.Алексеевск г.Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден открытый огонь из окна квартиры. В результате пожара огнем повреждены две квартиры на общей площади 60 кв.м. Спасены: 2-х этажный жилой дом и 2 человека. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!