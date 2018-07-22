В Якутии загорелся автомобиль

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 июля 2018 г. в 21.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «УАЗ 22692» на улице Озерная в с. Кобяй Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади 1 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!