В Якутии загорелся 5-этажный жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 июля 2018 г. в 23.17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Энтузиастов в п. Джебарики Хая Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждены стены, пол, крыша на площади 9 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

27 июля 2018 г. в 05.26 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на 2 км Маганского тракта в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня изнутри по всей площади. В результате пожара огнем повреждена частная баня изнутри по всей площади 12 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник, ущерб устанавливается.

27 июля 2018 г. в 04.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 5-ти этажный жилой дом на улице Ойунского в г.Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым из подвала в 1-ом подъезде. В результате пожара огнем повреждёны стены и пол в подвальном помещение на площади 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

27 июля 2018 г. в 12.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом, пристрой гаража на улице Усть-Мархинка СОТ «Прибрежный» в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом по всей площади. В результате пожара огнем повреждены дом и гараж по всей площади. Общая площадь 70 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в доме. Виновник, ущерб устанавливается.

27 июля 2018 г. в 15.31 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Едюгейская в с. Андреевский Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым из окон дома. В результате пожара огнем повреждёны стена и пол в комнате на площади 18 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!