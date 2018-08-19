В Якутии загорелось два дома

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 августа 2018 г. в 08.59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице братьев Реевых в селе Ой Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден пристрой к дому по всей площади, веранда на площади 3 кв.м., стена дома на площади 7 кв.м. Общая площадь 26 кв.м. Спасен дом. Причина грозовой разряд. Ущерб устанавливается.

18 августа 2018 г. в 09.58 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Петра Алексеева в поселке Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена стена в комнате в одной из квартир на площади составила 3,5 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!