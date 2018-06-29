В Якутии зафиксировано 107 природных пожаров

На территории Якутии зафиксировано 107 природных пожаров на утро 29 июня, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

«Природные пожары зафиксированы на территории Мирнинского, Вилюйского, Ленского, Нюрбинского, Амгинского, Олекминского, Усть-Янского, Верхнеянского, Эвено-Бытантайского, Жиганског, Оймяконского, Верхнеколымского, Кобяйского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов», — сообщили в МЧС.

Справка: Под природными пожарами может пониматься следующее: лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям; торфяной пожар — вид лесных пожаров, при котором горит слой торфа и корни деревьев; степной пожар.