В Якутии зафиксировано 107 природных пожаров

На территории Якутии зафиксировано 107 природных пожаров на утро 29 июня, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
«Природные пожары зафиксированы на территории Мирнинского, Вилюйского, Ленского, Нюрбинского, Амгинского, Олекминского, Усть-Янского, Верхнеянского, Эвено-Бытантайского, Жиганског, Оймяконского, Верхнеколымского, Кобяйского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов», — сообщили в МЧС.
Справка: Под природными пожарами может пониматься следующее: лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям; торфяной пожар — вид лесных пожаров, при котором горит слой торфа и корни деревьев; степной пожар.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.