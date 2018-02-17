В Якутии задержаны четверо подозреваемые в краже денег и ювелирки на 3 млн. руб.

11 февраля в ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о квартирной краже. Неизвестные злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже жилого дома по ул. Дружбы Народов г. Нерюнгри, взломав оконный стеклопакет. Из квартиры были похищены денежные средства в размере 2 000 000 рублей, а также ювелирные украшения, меховые изделия и другие материальные ценности на общую сумму около 1 000 000 рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в распоряжение сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) поступила информация о причастности к совершению данной кражи четверых ранее неоднократно судимых злоумышленников. Также была установлена марка автомашины, на которой они покинули пределы Нерюнгринского района. Тем временем, оперативникам удалось проследить путь подозреваемых, который привел их за 800 км от места совершения преступления в г. Якутск.



В результате тщательно спланированных оперативных мероприятий, спустя три дня, при силовой поддержке Росгвардии, прошло задержание четверых граждан в возрасте от 31 до 37 лет.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в особо крупном размере). Следователем направлено ходатайство в судебный орган об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых.



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)