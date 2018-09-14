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В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии

Сотрудники УФСБ России по Республике Саха (Якутия) задержали модератора радикальной исламистской идеологии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия) выявлен гражданин Киргизии Э., 1996 года рождения, который, находясь по месту пребывания в Якутии, осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена на территории РФ).

Для реализации своих преступных замыслов иностранный гражданин использовал социальные сети. Вначале указанное лицо вступило в интернет-группу исламской направленности, где пропагандировалась идеология джихада, то есть вооруженной борьбы за чистый ислам против неверных. Со временем его неприязнь в отношении представителей иных конфессий и мусульман, исповедующих традиционные течения ислама, переросла в преступный умысел.

Так, задержанный с помощью личной страницы в сети Интернет осуществлял размещение материалов, оправдывающих и поддерживающих деятельность террористов в Сирии. В частности убежденный сторонник радикального ислама распространял на своей персональной странице и в интернет-сообществах различного рода материалы с призывами поддержать террористов и подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Задержанному предъявлено обвинение, он помещен в СИЗО.

Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).
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