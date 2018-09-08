В Якутии за сутки произошло 5 пожаров, в том числе в жилых домах

За сутки в Якутии произошло 5 пожаров, в том числе в жилых домах:

06 сентября 2018 г. в 23.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом в г.Алдане. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел сарай по всей площади и кровля дома. В результате пожара огнем поврежден сарай по всей площади и кровля дома на площади 30 кв.м. Общая площадь составила 60 кв.м. Пожарными спасен частный дом.

07 сентября 2018 г. в 00.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят кооперативные 2-х этажные кладовки в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через две минуты горели кладовки. В результате пожара огнем повреждены кладовки внутри на общей площади 50 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем.

07 сентября 2018 г. в 01.25 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре здания котельной в с.Сырдах Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела котельная внутри. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие внутри котельной на общей площади 30 кв.м. Пожарными спасено здание котельной.

07 сентября 2018 г. в 10.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят 2-х этажный жилой дом в п.Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия пожарно- спасательного подразделения, через две минуты было видно задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена стена одной из квартир на площади 1 кв.м. Пожарными спасен 2-х этажный жилой дом. Причина предположительно — короткое замыкание электрического прибора.

07 сентября 2018 г. в 16.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре вагончика на улице Огородников в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел вагончик по всей площади. В результате пожара огнем поврежден вагончик с пристроем по всей площади. Общая площадь составила 31 кв.м., также забор на площади 5 пог.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки внутри вагончика.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!