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В Якутии за пять лет в пожарах погибло 45 детей

Сегодня, на базе Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) прошла лекция посвященное предупреждению гибели и травматизма детей на территории Республики Саха (Якутия). Данное мероприятие было организовано Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Соловьевой Анной для руководителей органов местного самоуправления. Одним из лекторов выступил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Иванов Николай.

Так, из доклада Иванова Николая выяснилось, что в период с 2013 г. по 2018 г. на территории Республики зарегистрировано 29 пожаров, при которых погибло 45 детей. Травмы различной степени тяжести получили 42 ребенка.

Все пожары с гибелью детей зарегистрированы в жилом секторе. Анализ главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) показывает, что наибольшее количество пожаров с гибелью детей происходят в частных домах – 51 %.

Основными причинами пожаров с гибелью детей являются: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электрических приборов – 47 % от общего количества пожаров, неосторожное обращение с огнём – 23,5 % и нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 14,7 %.

Основными условиями, способствовавшим гибели детей при пожарах, явились оставление малолетних детей без присмотра и как следствие невозможность принятия ими правильного решения и самостоятельной эвакуации по причине малолетнего возраста, а так же нахождение в состоянии сна.

Как пояснил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Иванов Николай: — « Главное управление обращает особое внимание на детский травматизм и гибель детей при пожарах. Организован комплекс мероприятий,  направленных на профилактику пожаров и последствий от них на территории Республики. В частности Правительством Республики Саха (Якутия) и Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) в рамках реализации программы по профилактике нарушений обязательных требований пожарной безопасности проводятся обследования объектов жилого сектора, инструктажи с жильцами многоквартирных и частных жилых домов, распространяются памятки о соблюдении мер пожарной безопасности. К проведению профилактической работы активно привлекаются добровольцы, волонтеры, общественные организации».

Дополнительно сообщаем, что в текущем году для обеспечения пожарной безопасности жилых домов и предупреждения возникновения техногенных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) под контроль взято 542 места проживания семей и отдельных граждан, которые нуждаются в особой помощи государства. Сотрудники надзорной деятельности совместно с сотрудниками Государственной противопожарной службой координируют работу по монтажу автономных пожарных извещателей в нуждающихся семьях. На сегодняшний день необходимо смонтировать специализированное оборудование в 151 семью.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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