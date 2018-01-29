В Якутии за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9 тысяч человек

По данным еженедельного мониторинга в республике и Якутске продолжает регистрироваться эпидемический подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось чуть более 9 тысяч человек.

Превышение недельных эпидемических порогов по всем возрастным группам отмечается Амгинском, Анабарском, Нижнеколымском, Олекминском района и в Якутске.

Из числа заболевших ОРВИ более 85% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения от 3 до 6 лет.

Данные лабораторного мониторинга показывают активную циркуляцию вируса сезонного гриппа А (H3N2) и вирусов не гриппозной этиологии (парагриппов, аденовируса, РС-вирусной инфекции, риновируса, метапневмовируса и коронавируса).

В целях предупреждения массового распространения заболевания полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс в 5 школах республики и 4 детских садах (Олекминском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Среднеколымском районах). Ограничительные мероприятия по классам и группам (частично) введены в 7 школах республики и 3 детских садах (Амгинском, Олекминском, Оймяконском, Нижнеколымском, Сунтарском и Хангаласском районах), в городе Якутск закрыты классы в 18 школах и группы 5 детских садов.

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) продолжает работу «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ: 8-800-550-21-24. Вопросы можно задать и по телефонам отдела эпидемиологического надзора: 8 (4112) 36-64-63, 32-08-49.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн — по электронной почте epidotdel@14.rospotrebnadzor.ru.