В Якутии за двое суток в ДТП попали четверо несовершеннолетних    

Проблема детского дорожно–транспортного травматизма в Республике Саха (Якутия) стоит особо остро в летний период времени, когда дети больше времени проводят на улице, выезжают погостить к родственникам в районы республики, в зоопарки, места отдыха, на дачи, купалку. Кроме того, несмотря на все предостережения Госавтоинспекции, беспечные родители продолжают допускать своих несовершеннолетних детей к управлению транспортным средством и слабо контролируют их времяпрепровождение.

13 июля около 10 часов вечера в с. Харыялах Верхневилюйского района 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Ямаха» по ул. Ныннырова, совершил наезд на собаку, после чего, потеряв управление над транспортом, допустил его опрокидывание.

В результате автопроисшествия водитель и его 16-летняя подруга, оба находившиеся в момент ДТП без мотошлемов, с травмами головы были госпитализированы в местную больницу.

Выяснилось, что в тот день несовершеннолетний с разрешения своей матери – учителя местной школы, поехал кататься по селу на мотоцикле.

В настоящее время родительница привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему водительских прав, и вскоре ей придется оплатить крупный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, информация о дорожно–транспортном происшествии направлена в инспекцию ПДН для привлечения родителей несовершеннолетнего водителя к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по воспитанию. 16-летнему пассажиру за отсутствие мотошлема во время движения согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ так же был вынесен штраф.

Еще одно происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний, был зарегистрирован 14 июля в Мирнинском районе.

В 07 часов утра в дежурную часть ГИБДД от фельдшера скорой помощи поступила информация о том, что в г. Мирный на ул. Павлова в районе дома №4 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

В ходе проверки сообщения было установлено, что 24-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Аллион», не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил занос, затем опрокидывание транспортного средства на крышу.

Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи с травмами головы и ушибами поясницы увезла в медицинское учреждение 17-летнюю девушку, которая сидела на переднем сидении. Сам водитель и пассажир, находившийся на заднем сидении, травм не получили.

В ходе разбирательств выяснилось, что вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Позже молодые люди признались, что ночью распивали пиво, после чего поехали кататься по городу. Со слов водителя скорость автомобиля момент ДТП была 80 км/ч.

Вскоре любителю нетрезвой езды придется ответить перед судом за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и причинение вреда здоровью несовершеннолетней.

Еще одно происшествие с участием несовершеннолетнего произошло 14 июля. В 11 часов дня возле с. Бырама Мегино–Кангаласского района произошло столкновение автомобилей «Тойота Хай Люкс» и «Ниссан Экстрейл». «Тойота» следовала из города в Амгинский район, «Ниссан» – в обратном направлении. Из-за касательного удара пикап опрокинулся на проезжей части на крышу.

Благодаря ремням безопасности и детскому автокреслу тяжелых травм в серьезном ДТП никто не получил. Незначительные ушибы получили пассажир «Тойоты» и 2-летний мальчик, находившийся в момент происшествия салоне «Ниссана».

Со слов автомобилистов причиной автоаварии стал густой столб пыли, ограничивающий обзор во время движения. Освидетельствование установило, что водители были трезвы.

Госавтоинспекция обращается к родителям, которые зачастую сознательно доверяют управление двухколесным транспортом своим детям — воздержитесь от покупки ребенку мотоцикла или мопеда, пока он не приобретет навыков вождения и не получит водительское удостоверение.

Дети чаще всего не понимают, что садясь на велосипед или мопед, они сами становятся водителями. А значит, каждый из них должен знать и строго соблюдать правила и нормы дорожной безопасности, позаботьтесь о безопасности ваших детей! Приобретая двухколесного друга, задумайтесь над тем, что вы можете стать косвенным виновником дорожно-транспортного происшествия, рискуя здоровьем и жизнью своего ребенка.