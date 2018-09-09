В Якутии явка на 12.30 дня превысила 19%

Явка на выборах в Якутии на 12.30 дня составила 19,17% от общего списка избирателей. По данным регионального штаба Партии «ЕДИНАЯ Россия», лидерами явки остаются жители Оленекского улуса – 57,54%. На втором месте — Анабарский улус — 48,6%, на третьем месте — жители Верхневилюйского улуса – 41,97%. В Горном проголосовало 39, 20%, Амге — 38,47%, Таатте- 32,33%, Эвено-Бытантайском улусе – 31,39, в Абыйском улусе – 31, 87%.

Для сравнения на выборах в Ил Тумэн 2013 года явка на 12 часов дня составила 16,1% , на выборах Ил Дархана 2014 года – 20,17%.