В Якутии вызовут дождь для борьбы с лесными пожарами

В связи со сложной лесопожарной обстановкой с возникновением новых лесных пожаров в результате грозовых явлений вблизи населенных пунктов, учитывая ситуацию с лесными пожарами находящихся в зонах контроля, Департаментом по лесным отношениям Якутии направлена заявка в адрес ФБУ «Авиалесоохрана» о привлечении самолета Ан-26 для искусственного вызывания осадков. Однако в связи с отсутствием «подходящей» облачности, проведение работ планируется только на наступившей неделе.

Самолет Ан-26 оснащен установкой для пуска в облачные системы, на высоте более 5 тысяч метров, пиропатронов с йодистым серебром. Воздействие реагента инициирует процесс образования осадков вплоть до ливневых, тем самым оказывая эффективную помощь наземным группировкам лесопожарных формирований.

Напомним, в Якутии, в прошлом году осадки искусственно вызывали в Вилюйском и Горном районах, на территории которых, на тот момент была чрезвычайная ситуация с лесными пожарами.

В настоящее время, на большей части территории республики установились средний, высокий, местами чрезвычайно высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Температура воздуха достигает +30…32°С, местами выше. Сложившиеся условия в совокупности с высокой грозовой активностью способствует ухудшению лесопожарной ситуации. Только с начала текущего месяца (в период 1-4 июля) в Якутии возникло 58 лесных пожаров (с учетом пожаров в зоне контроля), из которых 56 имеют грозовое происхождение, 2 пожара возникли от возгораний на линейных объектах, сообщает Департамент по лесным отношениям Якутии.