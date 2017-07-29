В Якутии выявлены семнадцать лиц, причастных к возникновениям лесных пожаров

На территории республики продолжается профилактическая работа по предупреждению лесных пожаров. Сотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

На территории республики выставлены посты, ограничивающие допуск населения в леса.

Дознавателями органов Государственного пожарного надзора организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров на территории республики, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

В ходе розыскных мероприятий на данный момент на территории республики органом дознания ГПН установлено 17 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, из которых 10 граждан привлечены к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ.

Возбуждено 1 уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ по фактам лесных пожаров в отношении лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.

На сегодняшний день, сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РС(Я) рассмотрены 480 протоколов об административном правонарушении, по которым назначены административные наказания по ст. 8.32 КоАП, ст. 20.4 КоАП РФ.

Напомним, что территории республики действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим. В период особого противопожарного режима или режима ЧС в лесах, посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Согласно п. 2 ст. 20.4 Кодекса об административных нарушениях РФ, нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости республики, помните: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.