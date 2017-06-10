В Якутии выявлен нелегальный детский лагерь

6 июня сотрудником подразделения ОУУПиПДН ОМВД России по Усть-Алданскому району выявлено функционирование нелегального летнего лагеря, который в реестре лагерей республики не зарегистрирован.
В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель по собственной инициативе открыла детский лагерь с дневным пребыванием с охватом 33 детей. Стоимость одной путевки установила в сумму 4000 рублей.
В ходе проверки предприниматель подтверждающих документов на официальное открытие лагеря не представила, план работы отсутствовал, не могла дать пояснений и по профилю лагеря.
Нелегальный лагерь был закрыт.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)