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30 июня 2017, 13:33
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В Якутии выявлен и пресечен факт нарушения требований безопасности при перевозке пассажиров

Сотрудниками Хандыгского линейного пункта полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте на одной из речных переправ Томпонского района Республики Саха (Якутия) выявлен и пресечен факт перевозки пассажиров, угрожающей их жизни и здоровью.

Так, при проведении рейдовых мероприятий по профилактике и предотвращению несчастных случаев на водных объектах сотрудниками транспортной полиции установлен житель одного из районных поселков. 49-летний подозреваемый на принадлежащей ему лодке марки «Вельбот-55» вместимостью шесть человек перевез за один раз по реке Алдан двадцать пассажиров. За свои услуги по перевозке, не отвечающей требованиям безопасности, мужчина намеревался получить от каждого пассажира по 600 рублей.

Установлено, что у владельца лодки отсутствовал судовой билет на маломерное судно, плавсредство не было зарегистрировано в установленном порядке в отделении ГИМС и не проходило обязательный техосмотр.

Кроме того, на момент проверки, подозреваемый не смог предоставить удостоверение на право управления судном. Стражами правопорядка при осмотре моторной лодки выявлено отсутствие средств пожаротушения и оказания первичной медицинской помощи, а также необходимого количества спасательных средств, а имеющиеся жилеты были непригодными для использования.

В ходе проверки установлено, что плавсредство оснащено самодельным тентом, а установленный на лодке мотор, превышает допустимую максимальную мощность данной модели маломерного судна, причем хозяин судна принял меры к сокрытию от проверяющих реальной характеристики двигателя.

По материалам, собранным сотрудниками транспортной полиции, следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

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Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
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