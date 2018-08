В Якутии вырастят IT-единорога — компанию с капитализацией $1 млрд

4 августа состоялось совещание по вопросам развития Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» под председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова и врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

С докладом о реализации программы по цифровой экономике республики выступил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов. По словам министра Семенова, к 2024 году к широкополосному интернету планируется подключить 249 населенных пунктов, в которых проживает 84,4% населения республики. Таким образом, по расчетам главы Минкомцифры республики, протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) увеличиться на 3000 км и достигнет 9000 км.

«Приход оптики дал толчок для развития инновационных и IT -компаний, –отметил Семенов. – Сегодня в республике успешно работают уже 130 стартапов, нацеленных на глобальный рынок». Министр подчеркнул, что важно развивать инфраструктуру ВОЛС в районах. Одним из преимуществ он назвал возможность открытия в улусах IT -центров, филиалов IT-парка, запуск которого планируется в конце года. IT-центры будут способствовать муниципальной информатизации, оказывать содействие и помощь стартапам на местах, обучать молодых людей перспективным IT — профессиям. Министр также предложил рассмотреть маршрут прокладки ВОЛС до Чукотки через арктическую часть Якутии, что по расчетам позволит затратить меньшие средства и при этом даст возможность ряду северных улусов получить доступ к широкополосному интернету.

В ходе совещания министр также внес предложение провести на уровне Минскомсвязи России научную конференцию по обсуждению перспективного проекта по запуску группировки спутников связи на низкой круговой орбите с общей пропускной способностью до 10 Гб/с, в КА-диапазоне. В докладе министр особое место уделил Центру обработки данных республики: «Можно использовать климатические условия, позволяющее не менее 7 месяцев в году использовать технологию фрикулинга – технологию энергосбережения посредством естественного охлаждения, что максимально снизит энергозатраты. Якутия могла бы стать опорным центром по хранению больших данных в области медицины, образования и других интеграционных цифровых проектов». Министр в своем выступлении поделился видением реализации проекта «Цифровой город» в городе Якутске и планах по цифровизации якутских наслегов. Данные проекты, считает министр, не только повысят уровень жизни людей, но и обеспечат доступность цифровых услуг. В пример эффективного взаимодействия граждан и государства через электронные услуги министр привел электронную запись детей в первый класс, проверка очереди в детский сад, запись на получение лицензий для охотников через региональный портал e-yakutia.ru. В связи с этим Анатолий Семенов призвал операторов связи обеспечить своих абонентов c лимитируемыми тарифными планами бесплатным доступом к порталам госуслуг.

В завершение выступления министр поделился амбициозными планами вырастить к 2030 году в республике ИТ-единорога – компанию с капитализацией в 1 миллиард долларов.