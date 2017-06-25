Поселок Депутатский завалило сугробами, сообщает Рен-ТВ. В соцсетях местные жители размещают фото летнего снега.
Ночью столбик термометра опустился до +1 градуса.
Ранее сообщалось, что в регион после потепления вновь вернулась холодная погода. В начале июня жители якутского Алдана рассказали о «летних сугробах».
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Поселок Депутатский завалило сугробами, сообщает Рен-ТВ. В соцсетях местные жители размещают фото летнего снега.
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В Якутии выпал летний снег
Поселок Депутатский завалило сугробами, сообщает Рен-ТВ. В соцсетях местные жители размещают фото летнего снега.
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