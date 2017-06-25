В Якутии выпал летний снег

Поселок Депутатский завалило сугробами, сообщает Рен-ТВ. В соцсетях местные жители размещают фото летнего снега.

Ночью столбик термометра опустился до +1 градуса.

Ранее сообщалось, что в регион после потепления вновь вернулась холодная погода. В начале июня жители якутского Алдана рассказали о «летних сугробах». comments powered by HyperComments Источник: http://ren.tv/novosti/2017-06-24/foto-v-yakutii-vypal-letniy-sneg

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