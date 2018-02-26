В Якутии выдвинулся первый участник праймериз «Единой России»

В первый день приема документов от участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пакет документов представил народный депутат Дмитрий Семенов.

Дмитрий Семенов – одним из самых активных членов Партии, является членом регионального политсовета, региональным координатором партийного проекта «Городская среда».

Биографическая справка:

Дата рождения: 21 июня 1967 года

Место рождения: с. Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: общетехнические дисциплины и трудовое обучение, государственное и муниципальное управление, юриспруденция

Место работы: директор государственного бюджетного учреждения РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена»

Образование:

В 1994 году окончил педагогический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «общетехнические дисциплины и трудовое обучение».

В 2002 году прошел профессиональную переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2009 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

1984 – 1985 гг. — рабочий цеха животноводства Октемского совхоза;

1985 – 1986 гг. — автослесарь совхоза «Октемский»;

1986 – 1988 гг. — служба в рядах Советской Армии;

1988 – 1989 гг. — водитель автопарка совхоза «Октемский»;

1989 – 1994 гг. — студент педагогического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

1994 – 2000 гг. — старший мастер кафедры машиноведения Якуского государственного университета им. М.К. Аммосова;

С 2000 г. по настоящее время — директор государственного бюджетного учреждения РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».

Якутский Региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) напоминает, что прием документов будет осуществляться с 26 февраля по 01 апреля 2018 года включительно.

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) будет осуществляться по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).