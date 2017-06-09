В Якутии выбрали лучшее стихотворение о природе

Министерством охраны природы РС(Я) подведены итоги конкурса на лучшее авторское стихотворение о природе «Люблю тебя, родная природа…»!, приуроченное Всемирному дню окружающей среды и Дня эколога России.

Голосование проходило в течение 10 дней на официальной странице Минприроды Якутии в социальной сети Инстаграм. По результатам конкурса абсолютным победителем стала Надежда Аржакова-Иванова, её стихотворение «Ытык сирим» набрало 241 лайков.

Также в ходе проведения конкурса поступило немало замечательных стихотворений, которые требуют отдельного внимания. Эти стихотворения будут использованы в рекламно-информационных материалах и опубликованы в специализированных изданиях Министерства охраны природы РС(Я).

«Любовь к родной природе – один из важнейших признаков любви к своей стране» — писал К. Паустовский. Минприроды Якутии благодарит всех авторов за яркие, интересные стихи и призывает принимать активное участие в дальнейших конкурсах.