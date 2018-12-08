В Якутии выбирают Уполномоченного по правам КМНС

7 декабря состоялось расширенное заседание Координационного совета Ассоциации РС(Я) по выдвижению кандидатур на Уполномоченного по правам КМНС Р(С)Я. Общественные организации коренных народов выдвинули трех достойных кандидатов — Константина Роббека, Лену Иванову, Ольгу Тимофееву-Терешкину. Каждый из них выступил со своим видением работы на этой должности.

Координационный совет решил поддержать все три кандидатуры и внести их на рассмотрение в Совет по вопросам КМНС при Главе республики, заседание которого состоится в конце декабря этого года. Затем выбранный кандидат в начале 2019 года будет представлен в Ил Тумэне и утвержден указом Главы Якутии.

Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера был введен в Якутии после принятия соответствующего регионального закона в июне 2013 года. Основная задача уполномоченного – содействовать беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав коренных народов Севера.