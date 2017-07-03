В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации

Глава Республики Саха (Якутия) подписал Указ №1989 о введении с 3 июля 2017 года режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии.

Введение режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера республики связано с наступлением IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Правительству Республики Саха (Якутия) дано поручение принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Главам муниципальных образований республики рекомендовано обеспечить участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территории соответствующего муниципального образования.