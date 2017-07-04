В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах

3 июля 2017 года Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым подписан Указ №1989 о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии.

Введение режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера республики связано с наступлением IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Правительству Республики Саха (Якутия) дано поручение принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, главам муниципальных образований республики рекомендовано обеспечить участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территории соответствующего муниципального образования.

В превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах категорически запрещается выезд в лесные массивы.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к населению республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах!

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

• проводить выжигание сухой травы и камыша;

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.