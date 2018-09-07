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Происшествия
7 сентября 2018, 10:24
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В Якутии все еще идут лесные пожары

В Якутии на утро 7 сентября в зоне контроля действует 19 природных пожаров. 

Согласно приказа №231 Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) от 30.08.2018 года, в связи с понижением класса пожарной опасности в лесах, по условиям погоды, с  01 сентября 2018 года на территории Алданского, Нерюнгринского, Ленского, Олекминского, Мирнинского, Усть-Майского лесничеств установлено окончание пожаро-опасного сезона 2018 года на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия).

Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В целях профилактики лесопожарной обстановки в течение суток организована работа 5 патрульно-манёвренных, 9 патрульных и 6 патрульно-контрольных групп, так же организовано взаимодействие с 46 старостами. 

За сутки проведено 7 проб атмосферного воздуха, по результатам проверки, ПДК не превышено.

Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров.

На базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я)» организована работа межведомственного оперативного штаба и рабочей группы Главного управления по контролю над обстановкой с природными пожарами.

С 1 по 25 сентября на территории  Республики Саха (Якутия) стартовала акция «Чистый лес – территория без огня». Цель акции – не допустить пожары в населенных пунктах  от сжигания сухой растительности, перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.  Присоединиться к акции может любой гражданин, внести свой вклад в защиту своего дома, двора, населенного пункта от пожара, для этого необходимо обратится в структурные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Справочно: Обслуживаемая зона природных пожаров — территория лесного фонда, на которой принимаются необходимые меры по тушению лесных пожаров.

Зона контроля лесных пожаров — устанавливаются органами исполнительными власти в пределах их компетенции, расположенных на труднодоступных и удаленных территориях, в которых в обязательном порядке принимаются необходимые меры по тушению лесных пожаров только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. В случае когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, осуществляется на основании решения соответствующей Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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