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23 июля 2017, 12:57
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В Якутии впервые в истории врачи установили детям кохлеарные импланты

Впервые в истории здравоохранения Якутии врачи Республиканского сурдологопедического центра РБ №1 провели уникальную операцию — пятерым лишенным слуха детям установили кохлеарные импланты, которые дают возможность услышать все звуки окружающего мира.

Только в Якутии ежегодно выявляют от 15 до 20 детей с тяжелой степенью глухоты, точный диагноз устанавливают в полгода после аудиоскрининга. Валентина Попова из Усть-Алданского района, мама годовалой Алисы, узнала, что ее дочь лишена слуха. По направлению 8 июня она попала с ребенком в Республиканский сурдологопедический центр, а уже спустя неделю малышке сделали операцию по кохлеарной имплантации.

«Узнали о недуге дочери, когда ей исполнилось полгода, хотя и раньше догадывались, что она нас не слышит. Алиса — третий ребенок в семье, у двух старших дочерей проблем со слухом нет. Конечно, мы были очень расстроены. Но врачи центра нам помогли, сурдопедагоги сразу начали с нами заниматься, а 13 июня выполнили операцию. Выдержала она ее хорошо, надеемся, что сегодня после настройки и подключения импланта услышит нас», — рассказала ЯСИА Валентина Попова.

Операцию провел кандидат медицинских наук, начальник отделения аудиологии, слухопротезирования и слуховой реабилитации НКЦ ФГБУ ФМБА России Антон Мачанов (Москва). А 21 июля еще четверым детям подключили и настроили имплант.

«Примерно месяц назад провели хирургическое вмешательство по установке внутренней части кохлеарного импланта, который состоит из двух частей. Сйчас мы будем подключать внешний аппарат. Операция прошла успешно, во время реабилитационного периода не было выявлено осложнений, что говорит о высоком профессионализме врачей местного центра», — рассказал ЯСИА Мачанов.

Согласно мировой практике аппарат, который устанавливается на ухо и соединяется с внутренней частью импланта, включается через месяц после операции. Сегодня медики проверяют, как функционирует устройство, какова реакция детей на первые в их жизни звуки.

Специалисты уверены, что операции по кохлеарной имплантации нужно проводить в раннем возрасте, когда велик шанс на положительный результат. «Каждый электрон, который находится внутри уха ребенка, несет в себе определенную частоту звучания. Речевой процессор будет ловить из окружающего мира звуки, раскладывать их на частоты и отправлять информацию. Ребенок услышит абсолютно все. Имплант может подсоединяться к компьютеру, телефону, телевизору и любой другой аудиотехнике через bluetooth-систему и другие девайсы. Сегодня пришло время подключить аппараты ребятишкам. Им всем не более двух лет, это идеальный возраст — мы не упустили время, когда созревает речевой центр. Вероятность того, что в будущем ребенок пойдет в общую образовательную школу составляет 99%», — подчеркнул начальник отделения аудиологии.

Сегодня — самый тяжелый день как для родителей, так и для детей, потому что взрослые должны усвоить массу информации о новом устройстве, а маленькие пациенты — привыкнуть к новым ощущениям. Не всегда эти эмоции бывают положительными, говорят врачи, ведь малыши не знают, как реагировать на звуки.

Главная задача для специалистов заключается в том, чтобы ребенок смог услышать уровень звука до 50 Дцб (громкость обычного разговора людей). Со временем ребята смогут услышать уровень звука в 30 Дцб (шепот).

По словам врачей, внутреннюю часть импланта следует носить всю жизнь, а внешнюю — менять каждые пять лет по программе обязательного медицинского страхования.

Если раньше около 200 детей ежегодно направляли в центральные клиники России, то со следующего года врачи и хирурги республиканского сурдологического центра смогут выполнять операции по кохлеарной имплантации самостоятельно. Помимо этого учреждение получит лицензию для проведения программирования и настройки слуховых имплантов.

«Местные специалисты обладают высоким уровнем подготовки. Лор-отделение оснащено современным оборудованием. Персонал работает слаженно. Все это дает хорошие результаты. Поэтому Якутск стал тринадцатым центром в стране, где проводится кохлеарная имплантация», — заключил Антон Мачанов.

Отметим, что закупка имплантов была произведена на средства регионального бюджета. В дальнейшем сурдологический центр будет приобретать аппараты уже по федеральной программе.

Добавим, этой осенью врачи якутского центра самостоятельно проведут еще пять операций по кохлеарной имплантации.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/uslyshat-mir-v-yakutii-vpervye-v-istorii-vrachi-ustanovili-detyam-kohlearnye-implanty/
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