В Якутии впервые разразилась битва за кресло омбудсмена

В Якутии в разгаре предвыборная кампания на пост уполномоченного по правам предпринимателей республики. Что дает этот пост? Честь и почет, высокую зарплату госслужащего, полный соцпакет, инфраструктуру и аппарат, и, конечно же, влияние. Есть за что побороться.

На этот пост выдвинуты четыре кандидата, перечислим их в алфавитном порядке.

АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Инвестстрой-Транс», советник генерального директора ООО «БК-ТОПАЗ», помощник народного депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) ЧИЧИГИНАРОВА В.И.

БОГОСЛОВСКАЯ Марина Олеговна – председатель РО ООО «Российский Союз налогоплательщиков» в РС(Я), исполнительный директор ООО «Мастер — Регион».

КОТЕНКО Ирина Владимировна – председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли, потребительского рынка РС(Я), председатель комитета по торговле и потребительского рынка ТПП РС(Я), заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск», член Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я).

МОСТОВОЙ Илья Анатольевич – индивидуальный предприниматель, юридическая служба «Правовой Навигатор», эксперт PRO BONO PUBLICO, эксперт Агентства стратегических инициатив в сфере контрольно-надзорной деятельности органов власти.

Создается впечатление, что из них ведут борьбу два кандидата: Марина Богословская и Ирина Котенко. Анкетные данные у них похожи, то есть играть они могут на одном поле: обе женщины, примерно одинакового возраста, славянской национальности, обе давно занимаются бизнесом и известны по общественной работе.

Ну, а теперь как выглядит борьба между ними на взгляд со стороны.



Фото из соцсети

Пожалуй, страсти вырвались наружу 23 ноября на встрече бизнес-сообщества с кандидатами. Большой резонанс вызвало выступление депутата Ил Тумэна Марии ХРИСТОФОРОВОЙ, известного предпринимателя и медиа-магната. Мария Николаевна известна в республике как сторонник и пропагандист здорового образа жизни, СМИ, входящие в ее медиа-группу «Ситим», более десяти лет проводят фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!».

Одним из первых депутатских наказов народный избранник сочла борьбу с, так называемыми, лже-кафе. 23 ноября газета «Кыым» провела круглый стол, посвященный проблеме алкогольных точек. Модератором выступила Мария Николаевна. Сайт Якутия24, входящий в возглявляемый ею медиа-группу, цитирует Христофорову.

— К сожалению, у нас сейчас есть такое явление как «лже-кафе», основным источником дохода, которых является скрытая или открытая продажа алкоголя. Это приносит неплохой доход владельцам. По этому поводу ко мне был ряд обращений от населения. Они обращались по поводу питейных заведений, таких как «Бодливая коза», и «Точка», которое функционирует практически круглосуточно. После закрытия они продолжают распивать в подъездах и во дворе.



Фото ИА Якутия24

«Мария Христофорова созвала для обсуждения широкий круг представителей общества. На совещании присутствовали представители Роспотребнадзора, полиции города, министерств и ведомств, общественной организации «Трезвая Якутия» а так же общественники, активисты и жители домов. Стороны высказали свое мнение и было принято решение о совместной работы по работе над проблемой. Идею о том, что нужно совместно работать поддержал другой депутат Ил Тумэн Михаил ЭВЕРСТОВ. По итогам мероприятия было решено сформировать рабочую группу, собраться повторно и создать законодательную инициативу которая будет направлена на рассмотрение депутатам Ил Тумэн», — заключает Якутия24.

http://yakutia24.ru/news/obshchestvo/49697-sostoyalsya-mezhvedomstvennyj-kruglyj-stol-trezvyj-yakutsk



Фото из соцсети

В тот же день Мария Христофорова выступила на еще одном мероприятии, однако аудитория оказалась не столь лояльной. Это была встреча бизнес-сообщества с кандидатами на пост омбудсмена по делам предпринимателей. Мария Николаевна поддерживает кандидата Марину Богословскую, с которой они в последние годы особенно активно сотрудничали по общественной работе. Из лучших побуждений депутат Ил Тумэна выразилась следующим образом, как цитирует ее Sakhaday.

— Я понимаю, что вы будете защищать предпринимателей. Я, слава богу, не имею отношения к алкогольному предпринимательству и никогда этим делом заниматься не буду. С одной стороны, вы будете защищать интересы предпринимателей, а торгаши алкоголем — это тоже предприниматели…



Фото из соцсети.

Реакция аудитории была бурной. Слова «торгаши» и «алкаши» из уст народного депутата возмутили предпринимателей. Ведь по большому счету все предприниматели занимаются продажами, своих товаров или услуг. Смысл предпринимательства в извлечении прибыли.

Цитируем Sakhaday

«Те, кто торгует в этих «Пенных точках» — это торгаши. Давайте называть вещи своими именами», — Мария Христофорова была непреклонна. На этот раз собравшиеся недовольно загудели: «Как нас обзывают-то!», «Почему нас оскорбляют?». «А как называть предпринимателей, спаивающих молодежь?», — не сдавалась депутат. «А кто такие депутаты, живущие на наши деньги?»,- негодовали в зале. «Вы знаете, первой, кто поднял вопрос по лже-кафе, была я», — попыталась ответить Котенко, но ее опять перебила депутат Ил Тумэна. Дискуссии не получилось. «Кого мы избираем?», «Почему вы общаетесь, как на базаре?» — прозвучало в зале. Мария Христофорова сообщила, что сторонники Ирины Котенко ее оскорбляют, кто-то даже стучал по ее стулу. В итоге, она покинула заседание», — конец цитаты.

Издание взяло комментарий у Ирины КОТЕНКО:

— Мария Христофорова высказалась очень резко и некорректно в отношении предпринимателей, назвав их торгашами и маргинальными личностями. Это было обидно слышать, так как она тоже предприниматель. Мои ответы она сопровождала ремарками: «И что?» и не слушала мои доводы. После сделанного замечания Мария Христофорова подошла ко мне и стала выяснять отношения. «Я боюсь, что меня побьют», — заявила она. Я ей ответила, что здесь собрались взрослые, успешные люди, которым и в голову не придет такое. Считаю, что это была провокация. Не секрет, что Христофорова поддерживает кандидатуру Марины Богословской. Но это было очень некрасиво. Мне кажется, Марина Олеговна тоже должна была успокоить свою группу поддержки, но она этого не сделала. Думаю, что многим нужна более удобная кандидатура. Но Марина Богословская является чиновником. Она не будет отстаивать наши интересы так, как это делаю я на протяжении 20 лет абсолютно бесплатно.

Проблема активно обсуждается в соцсети на странице Ирины Котенко, и ее сторонники не стесняются в выражениях в отношении оппонентов.

Мария Христофорова посвятила этим событиям пост в инстаграм:

Вчера состоялась встреча предпринимателей с кандидатами в омбудсмены их 4 : Александр Алексеев, Марина Богословская, Ирина Котенко и Илья Мостовой.

Двум последним задала вопросы в продолжение круглого стола газеты #Кыым о лже-кафе и пивных точках. Более обоснованно и честно постарался ответить Илья Мостовой✊А Ирина Котенко сказала, что проблема не решаема: хоть 300, хоть 100 м от соцобъектов и жилых домов — не помеха Кому надо, будут пить… но я вопрос подняла, чтобы понять, каково отношение будущих омбудсменов к этой проблеме🤔Ведь не секрет, что алкоголь и пиво продают даже 15-летним… А посетители пивных точек в спальных районах продолжают веселье на детских площадках и в подъездах жилых домов(((Каково было моё удивление, когда многочисленные сторонники и «единомышленники» Ирины Котенко, пришедшие в большом количестве, подняли гул, и я расслышала злые реплики «зачем вообще такие депутаты», «омбудсмен должен защищать бизнес» Видимо вопрос задел их личные интересы… Так какой бизнес собирается защищать госпожа Котенко?

#противалко#трезвыйякутск#кыым#омбудсмен

И на странице Марии Христофоровой люди активно комментируют пост, в основном, выражая свою поддержку народному депутату и выражая негодование по поводу предпринимателей, торгующих алкоголем.

Создается впечатление, что Ирину Котенко попытались ассоциировать с алкомаркетами и представить ее как лобби этого вида бизнеса. В глазах широкой аудитории это смерти подобно, образно выражаясь. Однако предприниматели – особая каста. Столько проверок от контролирующих органов все эти годы, столько накатов, и потому — наличие собственного мнения, часто не совпадающего с мнением большинства населения.

Наиболее четко выразилась в дискуссиях в соцсетях Туйара АЛЕКСЕЕВА, первый заместитель генерального директора группы компаний «Алмаз», а до этого первый заместитель генерального директора ФАПК «Якутия», которая считает: «Производство и торговля алкоголя – лицензированный вид деятельности. Все предприниматели платят налоги, стало быть, их не должны делить на угодных и неугодных».

Что касается позиций Марины Богословской, то ее портрет складывается из выразительных контрастов: одна из лидеров комсомола, предприниматель, общественный деятель федерального масштаба, замминистра республики, ныне в отставке.

25 ноября ей нанесен информационный удар. SakhaTime опубликовал статью «Вопросы Марине Богословской», подписанную «Группа предпринимателей». Суть вопросов, вернее, претензий к Марине Олеговне в этой статье сводится к тому, что, несмотря на солидный предпринимательский стаж, вряд ли ее можно назвать бизнесменом.

«…бизнесменом был ее покойный супруг. Бизнес активы мужа, в которые входили пробирная компания «Марина», которая занималась клеймением всех изготовляемых на территории Якутии ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, кафе-ресторан «Маргарита», торговый центр «Моно», продуктовый магазин «Гурман», ООО «Мастер-регион», пошли под откос под управлением Марины Богословской», — цитируем вышеназванную статью.

Далее подписанты поднимают тему долгов Богословской – перед центральным аппаратом Общественной палаты, Микрокредитной компанией Фонда развития предпринимательства РС(Я), по налогам имущественного характера, за квартплату и тепло, а также кредитам, которые, как они пишут, «достигли 500.000 рублей».

«Предпринимательский опыт дал Марине Олеговне только долги, из которых она вылезти не может по сей день», — цитата оттуда же.

https://sakhatime.ru/society/9720/

СМИ и раньше поднимали тему долгов предпринимателя Марины Богословской.

И пока вокруг нее ломаются копья, Марина Олеговна остается истинной леди, которая ни о ком негативно не отзывается, ставит в пример социальных предпринимателей, и вообще не комментирует ситуацию. Так же она вела себя после отставки с поста замминистра инвестразвития: сдержанно, взвешенно, доброжелательно.

Впрочем, уроком ей был скандал с экс-министром труда и социальной защиты Якутии Александром ДРУЖИНИНЫМ и на тот момент недавно назначенной замминистра Марины БОГОСЛОВСКОЙ. Он разразился в июне 2017-го, на торжестве, посвященном 25-летнему юбилею министерства.

Марина Олеговна выразила свое негодование в соцсети.

Через несколько дней комиссия по этике Администрации главы и правительства Якутии собралась исключительно ради замминистра, которая, их мнению, нарушила этику госслужащего и к ней были применены меры дисциплинарного взыскания.

Впрочем, для публичных политиков чреваты могут быть не только комментарии, но и отсутствие их по рейтинговым событиям.

Много лет светские мероприятия Якутска украшали красота и элегантность двух подруг – Марины Богословской и Людмилы ЛЕВИНОЙ, главного редактора газеты для женщин «Она +». Однако в последнее время этих дам вместе не видно… Возможно, причина в том, что Левины рассчитывали и не получили моральной поддержки в сложное для них время, когда Леонида Ирмовича, руководителя медиа-холдинга выставили одним из героев скандальной передачи об «агентах Госдепа» на центральном телевидении. К этой теме разные СМИ так или иначе обращались целый год. Марина Олеговна тогда была на пике карьеры общественного деятеля — член Общественной Палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной Палаты Республики Саха (Якутия), член Общественного совета прокуратуры Республики Саха (Якутия). Но своего отношения к происходящему она, похоже, не выразила на заметной публичной площадке.

Таким образом, Марина Богословская, которую «группа предпринимателей» считает незадачливым бизнесменом, остается закаленным политиком и общественным деятелем, которой, возможно, пришлось пожертвовать и личными связями.

На взгляд чиновника, ее кандидатура может быть более подходящей, как проверенного бойца и вообще человека, который изнутри знает, как функционирует власть, в какую сторону открываются двери и т.д.

А что же Ирина Котенко? Она менее известна широким кругам и более стабильна, работает в профильных — предпринимательских кругах, и в этом может быть ее преимущество именно на пост омбудсмена по делам предпринимателей. 26 ноября в правительственном издании – ЯСИА вышло интервью «Ирина Котенко: Предприниматель должен двигаться, учиться, достигать целей и верить в себя» http://ysia.ru/irina-kotenko-predprinimatel-dolzhen-dvigatsya-uchitsya-dostigat-tselej-i-verit-v-sebya/

В отличие от соперницы, активы которой, по мнению подписантов цитированного письма, создал муж, Котенко предстает как предприниматель, которая всего достигла сама. Она призналась, что в Якутск приехала в 18 лет и на следующий же день устроилась на работу в первое попавшееся кафе – «Кристалл», учеником повара-кондитера. Так начался ее путь в общественном питании. Предпринимательством она решилась заняться в 1992 году, через год после смерти мужа, имея на руках двух детей. Постепенно открыла пекарню, мясной перерабатывающий и пельменный цеха, кафе-пельменную, много времени уделяла общественной работе. В последующие годы конкуренция усилилась, преимущество получили предприятия с мощным оборудованием, и Котенко свернула производство. Сейчас у нее два продовольственных магазина. И общественная работа. Ирина Владимировна председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли, потребительского рынка РС(Я), председатель комитета по торговле и потребительского рынка ТПП РС(Я), заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск», член Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я).

Такой информационный фон сложился накануне выборов омбудсмена Якутии по делам предпринимателей.

Кто же из них – Марина Богословская или Ирина Котенко угодны властям и админресурсу? Возможно, обе. Ведь власть не монолитна. И общественная работа на таком уровне априори предполагает некий диалог с властью.

А кто из них сможет эффективней защищать предпринимателей?

Это решат предприниматели, их представители. 27 ноября Координационный совет по предпринимательству при главе республики большинством голосов определит кандидата, который будет рекомендован на пост уполномоченного по делам предпринимателей Республики Саха (Якутия). Профильное министерство – Минпред составит протокол мероприятия, который будет направлен главе республики. Айсен НИКОЛАЕВ направит кандидатуру на согласование с Борисом ТИТОВЫМ, уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей. И логическим завершением процедуры станет кадровый указ Ил Дархана.

До сих пор процедуры выборов и согласований омбудсменов всех мастей в республике проходили без сучка, без задоринки, больше напоминая протоколы Верховного Совета при СССР. Однако на этот раз разыгралась реальная конкуренция, которая нашла отражение в информационном поле республики.

SakhaLife следит за развитием событий.