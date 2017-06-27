В Якутии впервые откроется российско-китайская дипломатическая школа для старшеклассников

В Якутск с рабочим визитом прибыл заместитель генерального консула Китайской Народной Республики в г. Хабаровске господин ЛЮ ЦЮАНЬ. Он принял участие в международной конференции по возобновляемой энергетике, посетил национальный праздник Ыhыах, обсудил вопросы проведения международной летней дипломатической школы «Россия и Китай – будущее глазами подрастающего поколения».

Международная летняя дипломатическая школа с участием 25 китайских школьников и студентов и 25 российских школьников впервые проводится в республике с 10 по 20 августа на базе Малой академии наук в с. Октемцы.

Организаторами выступают Представительство МИД РФ в г. Якутске, Министерство образования и науки РС(Я), Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», НКО «Интерсфера».

Господин ЛЮ ЦЮАНЬ выразил готовность поддержать идею якутской стороны по проведению российско-китайской летней школы. Он отметил, что данный проект даст толчок развитию отношений между Китаем и Российской Федерацией с точки зрения сближения молодого поколения. Молодежь будет вместе учиться, продвигать идеи, общаться, знакомиться с культурными особенностями, менталитетом – это поможет взаимопониманию и заложит основы для дальнейшей дружбы молодежи двух стран. В Якутию приедут представители провинции Хэйлунцзян, что находится в северо-восточной части Китая. Господин ЛЮ ЦЮАНЬ передал пожелание Генерального консула КНР в г. Хабаровске господина ГО ЧЖИЦЗЮНЬ посетить международную летнюю школу и подарить якутским школьникам два лингафонных кабинета.

Китайская сторона изъявила желание в будущем организовать вторую российско-китайскую дипломатическую школу на своей территории.

Как рассказал Представитель Министерства иностранных дел РФ в г. Якутске НИКОЛАЙ ДЬЯКОНОВ, для обучения в дипломатической школе приедет 10 московских школьников, интересующихся Китаем, китайским языком и международными отношениями, и 15 учащихся Якутии – участников республиканского конкурса для старшеклассников «Будущий дипломат». Для работы в российско-китайской школе приглашены два преподавателя из Дипломатической академии МИД РФ и два преподавателя из Китая. Обучение будет вестись на трех языках: английском, русском и китайском. В программе – лекции, семинары, практические занятия, культурная и развлекательная программа. Проект поддержан МИД РФ в виде выделения гранта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, а также Генеральным консульством КНР в г. Хабаровске. Это случилось благодаря тому, что положительный опыт проведения республиканского конкурса «Будущий дипломат» известен далеко за пределами Якутии. Николай Васильевич выражает благодарность министру образования и науки ВЛАДИМИРУ ЕГОРОВУ за предоставление площадок Малой академии наук для проведения дипшколы, а также коллективу Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» во главе директора МАРИИ ПЕТРОВОЙ за совместную работу по организации конкурса «Будущий дипломат».

Республиканский конкурс «Будущий дипломат», призванный формировать у молодых людей политическую культуру, является действительно уникальным, так как не проводится в других регионах. С 2006 года он помогает выявлять одаренных школьников, обладающих высоким уровнем интеллекта и знаний. МИД РФ, Посольство РФ в г. Пекине ждут отчет о результатах проведения международной дипломатической школы, ведь опыт Якутии в проведении подобных проектов планируется внедрять в других регионах России.

Реализация проектов дополнительного образования детей международного уровня – это новый виток развития Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» в качестве регионального модельного центра и проектного управления в дополнительном образовании.

Организация первой международной летней школы юных дипломатов показывает результативность и качество работы системы дополнительного образования детей

республики.