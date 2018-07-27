В Якутии возле детского лагеря найдены следы медведя

В лесном массиве на территории детского лагеря в Алданском районе Якутии предположительно бродят два медведя. Одному из них три месяца, другому — 1 год. Об этом корреспонденту телеканала «Якутия 24» сообщил старший государственный инспектор Алданского районного комитета охраны природы Алексей Дормидонтов.

«По информации на сегодня, 27 июля 2018 года, судя по следам это могут быть две особи. Один маленький медвежонок этого года рождения, примерно три месяца и годовалая особь. На территории лагеря дежурят семь инспекторов, сегодня присоединится еще один инспектор. Он оценит обстановку», — сказал он.

Детский лагерь, на территории которого были замечены медведи, расположен в лесном массиве, в 12 км от города Томмот.

По словам госинспектора, повода для паники нет.

«Лагерь находится в лесном массиве. Медведи здесь часто появляются. Это их среда обитания, их наверно привлекают запахи еды. Мусор ведь в лесу складывают, вот они и приходят, тем более, что дикоросы не достаточно хорошо проросли», — добавил Алексей Дормидонтов.

По словам госинспектора, в случае угрозы жизни воспитанников и работников лагеря, у них имеется решение на ликвидацию 1 особи.

В данное время в лагере отдыхают 200 детей.