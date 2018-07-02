В Якутии возбуждено уголовное дело по факту подозрительного ремонта в больнице

По материалам прокуратуры г. Нерюнгри возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного при проведении ремонта в больнице

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что между государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Чульманская городская больница» и одним из индивидуальных предпринимателей заключен государственный контракт на проведение работ по кровельному ремонту крыши учреждения. Общая цена которого составила свыше 4 млн. руб.

По результатам проведенных работ оплата по контракту проведена учреждением в полном объеме. Вместе с тем, согласно материалам прокурорской проверки, объем выполненных предпринимателем по государственному контракту работ не соответствует смете, фактически работы не выполнены на сумму свыше 1,5 млн. руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерб, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры г.Нерюнгри.