В Якутии возбуждено уголовное дело по факту подозрительного ремонта в больнице

По материалам прокуратуры г. Нерюнгри возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного при проведении ремонта в больнице
Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Установлено, что между государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Чульманская городская больница» и одним из индивидуальных предпринимателей заключен государственный контракт на проведение работ по кровельному ремонту крыши учреждения. Общая цена которого составила свыше 4 млн. руб.
По результатам проведенных работ оплата по контракту проведена учреждением в полном объеме. Вместе с тем, согласно материалам прокурорской проверки, объем выполненных предпринимателем по государственному контракту работ не соответствует смете, фактически работы не выполнены на сумму свыше 1,5 млн. руб.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерб, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры г.Нерюнгри.
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