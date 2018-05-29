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29 мая 2018, 21:29
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В Якутии восстановлено электроснабжение поселка Эльдикан

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановил электроснабжение поселка Эльдикан Усть-Майского района, прерванное 12 мая в результате разрушения структуры распределительных сетей ледовыми массами и высоким половодьем.

В понедельник, 28 мая, в 17:56 энергетики восстановили электроснабжение поселка Эльдикан по временной схеме, за исключением микрорайона «Запротока». Сегодня, 29 мая, в 13:42 электроснабжение населенного пункта было полностью восстановлено.

Специалисты Эльдиканского РЭС в кратчайшие сроки провели проверку состояния КТП ВЛ 0,4/6-10 кВ, полностью восстановили ВЛ 10 кВ и ВЛ 6 кВ, произвели необходимый ремонт электрических сетей классом напряжения 0,4 кВ.

«Мы применили оптимальную стратегию по восстановлению электроснабжения потребителей Усть-Майского района, попавших под ограничение вследствие паводка», – отметил директор ЦЭС Игорь Иванов.

Справка:

Центральные электрические сети – филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы “РусГидро”, занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. км.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

http://yakutskenergo.ru

Елена Васильева

Специалист по связям с общественностью

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

+7 (4112) 49 82 37, +7 (914) 299-13-82

vasileva-et@yakutskenergo.ru

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Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей.
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