В Якутии восемь человек унесло в море на льдине — власти придумали план спасения

На спасение людей с отколовшейся льдины в Большом Ляховском острове из Якутска вылетел вертолёт МЧС России

Сегодня, 18 ноября, в 07.40 часов утра из Якутска на спасение людей с отколовшейся льдины в Большом Ляховском острове Булунского улуса вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков.

Накануне вечером вылет спасателей за людьми, унесёнными в море на льдине, был отложен по погодным условиям.

«По данным МЧС, воздушное судно полетит через Батагай и Усть-Куйгу. На борту находится оперативная группа из двух сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и трёх спасателей Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиала ФГКУ «ДВРПСО МЧС России», – сообщил Дмитрий Лепчиков.

Напомним, вчера, в 16.35 часов (якт.) в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по РС(Я) поступила информация о том, что с острова Большой Ляховский Булунского района оторвало льдину с восемью оленеводами сельскохозяйственного кооператива общины «Муштук» Усть-Янского улуса. В субботу оленеводы выехали на рыбалку, но льдина, на которой находились люди, откололась и её понесло в море. Им удалось связаться по спутниковому телефону с главой общины «Муштук» Русланом Захаровым, сообщить, что они дрейфуют на оторвавшейся льдине в открытом море в районе Мыса Шалаурова. Оленеводы сообщили свои координаты.

Оленеводы периодически выходят на связь по спутниковому телефону, их состояние удовлетворительное.

Вчера в оперативном режиме прорабатывались различные варианты для скорейшей эвакуации людей из льдины, в том числе вертолётами Министерства обороны РФ и Хабаровского авиационно-спасательного центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Спасённых людей планируется доставить в ближайший населённый пункт – посёлок Нижнеянск Усть-Янского района, расположенный в 277 км. от острова Большой Ляховский Булунского улуса.

Остров Большой Ляховский является крупнейшим островом в группе Ляховских островов Новосибирского архипелага. Расстояние до районного центра посёлка Тикси Булунского улуса – 476 км.