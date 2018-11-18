В Якутии восемь человек унесло в море на льдине — новые подробности властей

Как сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков, сегодня, 17 ноября, 16.35 часов (якт.) в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что с острова Большой Ляховский Булунского района оторвало льдину с восемью людьми.

Унесённые на льдине восемь человек являются оленеводами сельскохозяйственного кооператива «Мултук». В субботу оленеводы выехали на рыбалку, но льдина, на которой находились люди, откололась и её понесло в море. Им удалось связаться по спутниковому телефону с главой общины, сообщить, что их на оторвавшейся льдине несёт в море. Кроме того, оленеводы сообщили свои координаты.

В данное время прорабатываются варианты эвакуации людей со льдины вертолётами Министерства обороны РФ и Хабаровского авиационно-спасательного центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий со спасателями Главного управления МЧС России по РС(Я) и Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

Ситуация осложняется нелётной погодой.

Остров Большой Ляховский является крупнейшим островом в группе Ляховских островов Новосибирского архипелага, входит в состав ресурсного резервата Лена-Дельта. Остров расположен в 476 км. от районного центра посёлка Тикси Булунского улуса. Ближайший населённый пункт – посёлок Нижнеянск Усть-Янского района – находится в 277 км.