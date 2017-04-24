В Якутии волонтеры готовятся к АФО-2017

В организации XVIII Азиатской олимпиады по физике (АФО-2017) в Якутске будут задействованы 56 волонтеров.

Так, например, первыми к работе приступят волонтеры «Встреч и проводов», которые будут встречать участников и гостей олимпиады в аэропорту и разъяснять логистику. Помогать участникам быстро добраться до своих мест на объекте будут волонтеры самой многочисленной функции «Волонтеры объекта», а разобраться в транспортной системе соревнований — волонтеры «Транспорта». Применить свои профессиональные навыки и показать знание иностранных языков смогут волонтеры «Атташе», которые будут сопровождать иностранные делегации.

Напомним, что на участие в АФО-2017 заявлено более 200 участников из 25 стран. Олимпиада будет проходить в городе Якутске с 1 по 9 мая 2017г. Мероприятие приурочено к 100-летию народного учителя CCCР Михаила Андреевича АЛЕКСЕЕВА.