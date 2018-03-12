В Якутии волчьи шкуры проверяют на сибирскую язву

Волчьи шкуры подлежат исследованию и дальнейшему клеймению для исключения наличия опасных инфекционных болезней у добытых диких животных. Об этом сообщили в департаменте ветеринарии Якутии.

«После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований проводится клеймение шкур, подтверждающее их ветеринарно-санитарную безопасность и пригодность для дальнейшей переработки», — сказано в сообщении.

Так, в Нюрбинском районе Якутии с начала текущего года добыто еще 29 волков. Пробы взяты со всех шкур и направлены в якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию для вирусологических исследований для исключения бешенства. Получены отрицательные результаты 14 проб, еще проводятся исследования у 15 проб. На сибирскую язву исследовано 14 проб шкур волков, результаты отрицательные.

По результатам осмотра и исследований оформляются ветеринарные сопроводительные документы для направления шкуры в цех переработки АО ФАПК «Сахабулт».