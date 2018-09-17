«В Якутии водится морской таракан!» — Айаал Адамов

Злой мамбет Айаал Адамов опубликовал у себя в инстаграм фото морского таракана. По его словам, вреда насекомое для людей не несет.
«У нас в Якутии оказывается есть — Морской таракан (местные его называют «Хонтуора») — живет он в холодных водах, можно встретить его по берегу Северного Ледовитого океана.
Он является реликтом, то есть сохранился с ледниковой эпохи (в течении минимум 7000 лет)
С виду он конечно чудовище😂 но для людей вреда не несет», — написал на своей странице Айаал Адамов.
Судя по геотегу артист и по совместительству режиссер и продюсер находится в Булунском районе.
Источник: SAKHALIFE.RU
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